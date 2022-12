Majhni kolektivi, velike stvari

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj tednov po izteku 38., po obisku rekordnega (45.000)​ Slovenskega knjižnega sejma (SKS) ​v izvedbi nove ekipe na novi lokaciji je KUD Channel Zero na Metelkovi gostil Prvo poglavje, dvodnevni sejem, na katerem so se predstavile neodvisne knjižne in glasbene založbe. Katere in v ­kakšnem stanju so?