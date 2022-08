Mit o posvečenem poslanstvu

V nadaljevanju preberite:

Britanski zgodovinar in pisatelj Orlando Figes je nedvomno eden glavnih zahodnih specialistov za Rusijo, poleg tega zna svoje knjige dati na trg ob zelo primernem trenutku. Delo Zgodba o Rusiji (The Story of Russia) je izšlo pred nekaj dnevi, in če so bile že vse njegove dosedanje knjige o tej tematiki razprodane, v tako kriznem času za evropsko in svetovno zgodovino o uspehu zadnje ni dvomiti. Tokrat se je lotil univerzalne ruske zgodovine od nastanka tako imenovane Kijevske Rusije do danes, vendar ne gre za še eno klasično zgodovinsko študijo, temveč poskuša Figes v tem delu dodatno razkriti nekatera družbena ozadja ter v ospredje postavi dogodke, ki so pripeljali do nastanka nekakšne profane mitologije, ki je narekovala ustroj ruske družbe v preteklosti in ostaja njeno gibalo tudi danes.