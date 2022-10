Moja pesem molk in moč

V nadaljevanju preberite:

Ko je pred skoraj tremi desetlet­ji mariborska založba Obzorja ob šestdeseti obletnici pisatel­ja Franceta Forstneriča izdala v eni knjigi ponatis vseh njegovih petih pesniških zbirk, je pokojni pesniški in novinarski kolega Peter Kolšek lahko ugotovil dvoje: »Kdor ni vedel, se lahko zdaj v enem samem zamahu prepriča, da je Forstnerič dober pesnik.«

Mariborska Litera je Forstneričevim petim pesniškim zbirkam v knjigi z naslovom Kaj je ostalo dodala še dve njegovi knjigi za otroke (Srakač, 1970, in Bela murva, 1976), zbrano publicistiko (Kaj smo sanjali in kaj se je dogajalo, 1997) in novelistično knjigo Brlog (1987).