Na čelu društva pisateljev odslej Marij Čuk

Po septembrskem odstopu dosedanjega predsednika Društva slovenskih pisateljev (DSP) Dušana Merca so članice in člani na izrednem volilnem občnem zboru nocoj izvolili novega. Kot edini kandidat je to postal tržaški pesnik, pisatelj, dramatik in kritik Marij Čuk.

Marij Čuk, rojen leta 1952 v Trstu, je od decembra lani član upravnega odbora DSP, sicer pa je služboval kot časnikar in bil deset let direktor slovenskega informativnega programa italijanske Rai. Še prej je delal pri Primorskem dnevniku. Napisal je več pesniških knjig in romanov, gledališke igre (uprizorjene na odru Slovenskega stalnega gledališča Trst) in radijske satirične nadaljevanke. Je tudi časopisni kolumnist, gledališki kritik in esejist.

Kot je v programu dela do leta 2026, ki obsega osem točk (v teh so sicer navedeni le izrazito skopo izpisani cilji, ne pa tudi načrt njihovega doseganja ali morebitne podrobnejše pojasnitve prihodnjih prizadevanj), zapisal Čuk, si kot predsednik želi povezovanja pisateljskega teritorija v skupni slovenski prostor ter prisotnosti v javnosti z odzivi predvsem na področju jezika, kulturne politike, podpore knjigi in človekovih pravic.

Sledijo še cilji »usmerjevanje dela in vsebine mednarodnih prireditev DSP, vključevanje v prireditve ostalih ustanov«, »prvenstvo slovenščine na vseh ravneh (razprave, okrogle mize, komunikacija)«, »nadaljevanje izjemnega dela na finančnem področju predsednika Dušana Merca«, »poglobitev stikov z državnimi institucijami in ministrstvi«, »izpeljava vseh zadanih nalog in projektov, posodobitev ter uskladitev le-teh« ter »skrb za prepoznavno podobo DSP v medijih in javnosti«.

»Društvo finančno dobro stoji, medsebojni odnosi so v redu, zato ne vidim več potrebe, da ostanem. Naj mladi prevzamejo društvo, odgovornost za delo društva, stari pa se umaknemo,« je ob odstopu dejal prejšnji predsesnik DSP Dušan Merc. Foto Jože Suhadolnik

Mandat Marija Čuka bo trajal do 12. decembra 2026. Takrat se bo namreč iztekel mandat sedanjih organov društva, za leto 2025 pa je poleg navedenega predvidena tudi investicija v obnovo hiše na Tomšičevi v višini okoli 160.000 evrov.

Spomnimo, da je bil Dušan Merc, ki je društvo prevzel v turbulentnem obdobju finančnih negotovosti in zaostrenih odnosov, tretji zaporedni predsednik društva, ki ni redno končal mandata; pred njim sta mesto predsednika zasedala Ivo Svetina in Aksinja Kermauner.

»Mandat sem nastopil sredi mandata prejšnje predsednice. Društvo slovenskih pisateljev sem vodil pet let, kar je dovolj. Za to sem se odločil po tem, ko sem se upokojil. Postal sem penzionist in brez posla, kar me je motilo. Zdaj pa me to ne moti več, zdaj se bom posvečal sebi,« je tedaj dejal za Delo in dodal, da je delo, zaradi katerega je prišel v društvo, zaključil. »Zdaj finančno dobro stoji, medsebojni odnosi so v redu, zato ne vidim več potrebe, da ostanem. Naj mladi prevzamejo društvo, odgovornost za delo društva, stari pa se umaknemo.«

Med predsedniki DSP, ki se merijo v treh desetinah, so bili doslej avtorji, kot so Oton Župančič, Miško Kranjec, France Bevk, Ciril Kosmač, Matej Bor, Anton Ingolič, Slavko Pregl in Tone Pavček. Predsednici sta bili dve, omenjena Aksinja Kermauner in Mira Mihelič.