Nagrada za prevod Daneta Zajca Ivanu Antiću

Varja Balžalorsky Antić je na portalu SlovLit sporočila, da letošnjo nagrado srbskega prevajalskega društva Miloša N. Đurića prejme prevajalec Ivan Antić za prevod pesniške zbirke Daneta Zajca Dol, dol (Dole, dole), ki jo je letos izdal Kulturni center Novega Sada.



Društvo srbskih književnih prevajalcev svojo tradicionalno stanovsko nagrado Miloša N. Đurića že več kot pol stoletja podeljuje v treh kategorijah, za prevod prozne knjige je nagrado prejela Vesna Stamenković s prevodom Zemlja, po kateri stopamo španskega pisatelja Jesúsa Carrasca (slovenski prevod je lani izdala založba Goga), nagrade za prevod knjige s področja humanistike pa niso podelili. Vročitev nagrad bodo opravili, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.



Nagrado za najboljši prevod poezije, proze in humanističnega dela v srbščino podeljujejo od leta 1968 v spomin na enega od ustanoviteljev Društva srbskih književnih prevajalcev Miloša N. Đurića (1892–1967), profesorja beograjske Filozofske fakultete in člana Srbske akademije znanosti in umetnosti.



O knjigi je prevajalec, ki od leta 2012 živi v Ljubljani in velja za enega najpomembnejših srbskih mlajših prozaistov (je avtor dveh knjig kratkih zgodb, Tonus, 2009, in Membrane, membrane, 2016; v slovenščini je knjigo lani v prevodu Sonje Polanc izdala Cankarjeva založba) zapisal, da slovenski pesnik v knjigi moralni grobosti, ki jo sugerira miselna ekstrapolacija vzpenjanja, postavlja nasproti metafizično meditacijo o padcu.

