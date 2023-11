Namesto v vrtec nad palačinke

»Rada bi še spala. Samo še malo,« na začetku Pozabljive stonoge, prvenca Darje Marinšek, obogatenega z ilustracijami Hane Stupica, svoji mami iz postelje reče mala stonoga, ko ji prvi žarki jutranjega sonca obsijejo zaspani obraz. Z njo se lahko poistovetimo prav vsi – in ker smo navajeni biti nenehno v pogonu, je toliko večje olajšanje, ko včasih presenečeni ugotovimo, da nam prav nikamor ni treba.

»Zgodbica je nastala nekega jutra, ko moj sin znova ni in ni hotel v vrtec. Da bi ga zamotila, sem mu začela pripovedovati pravljico o stonogici, ki si izmišlja vse mogoče izgovore, da bi se izognila vrtcu,« nastanek slikanice pojasnjuje Darja Marinšek. Ker je bila zgodba sinu všeč in ga je nasmejala, jo je nameravala zapisati in poslati na revijo Ciciban, ko jo je dala v pregled urednici otroškega programa pri Mladinski knjigi Ireni Matko Lukan, pa jo je ta sklenila uvrstiti v zbirko Čebelica, ki letos praznuje 70-letnico.

»Praznovati 70 let prve slikaniške zbirke na Slovenskem je najlepše s knjigo – in to vse leto. Zato smo se odločili, da pripravimo sedem prazničnih knjig. Štiri slikanice smo naredili na novo, tri pa smo vzeli iz pravljičnega čebelnjaka. To so preverjene klasike, ob katerih so odrasle številne generacije otrok. Želimo si, da bi se ta praznična zbirka znašla na čim več domačih knjižnih policah, saj gre za vsebine, ob katerih se bomo igrali, jih brali znova in znova, opazovali različne likovne stvaritve in se pogovarjali. Spoznavali različne avtorice in avtorje ter raznolike poetike. O pomenu stika otrok z umetnostjo, o pomenu branja in pripovedovanja se vedno več piše in govori. Raziskave kažejo, kako to pomembno vpliva na otrokov dober razvoj. Odrasli smo tisti, ki otroka povabimo v ta vznemirljivi svet domišljije in ustvarjalnosti,« je ob obletnici povedala Irena Matko Lukan.

Zdaj si bomo vzeli čas

Tudi v Pozabljivi stonogi ima pomembno vlogo odnos med staršem in otrokom. »Gre tudi za starševsko samorefleksijo, saj me je zaradi občutka, da se nam kar naprej nekam mudi in da otroka stalno priganjam, pekla vest. Zdi se mi pomembno, da se ob vsem hitenju, ki vlada našemu vsakdanjiku, kdaj namensko ustavimo in si rečemo: Zdaj si bomo vzeli čas. Zato se pravljica konča z 'zmago' za malo stonogo,« pravi Darja Marinšek.

V sobi njenega sina, ki je navdihnil zgodbico, sicer že visi šest ilustracij Hane Stupica. »Ko sem izvedela, da bo prav ona ilustrirala Stonogo, sem bila čisto ganjena. Zame je to velika čast. Hana je resnična mojstrica, zdaj pa sem imela priložnost videti tudi, koliko priprave vloži v ilustriranje take slikanice.« Prihodnje leto bo prispevala ilustracije tudi k njeni naslednji pravljici Pika in Polonca.