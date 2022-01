Napeto in ganljivo branje

Pet tričlanskih žirij je v torek zvečer odločilo o petih dobitnikih prestižnih literarnih nagrad costa za leto 2021. Prestižnih zato, ker je to edina med pomembnejšimi otoškimi nagradami, ki nagrajuje le britanske avtorje. Med nagrajenimi knjigami so štirje naslovi konglomerata Penguin ­Random House.

Dobitnik nagrade za romaneskni prvenec je britansko-ganski pisatelj in fotograf Caleb Azumah Nelson z romanom Odprta voda, zgodbo o ljubezni temnopoltih umetnikov iz jugovzhodnega Londona, plesalke in fotografa, ki je očarala žirijo z »ganljivim, pekoče intimnim sodobnim portretom moškosti«, kakršnega doslej še niso prebrali.

Nelsonu, nekdaj zaposlenemu v eni od londonskih trgovin družbe Apple, se je izplačal izziv napisati roman: leta 2019 je opustil delo v Apple Store in preživel poletje v čitalnici Britanske knjižnice, kjer je od jutra do večera pisal svoj prvi roman. Za rokopis se je potegovalo devet založb, zmagala je Viking Press. Ocenjevalec časnika Times je Odprto vodo razglasil za najboljši prvenec, kar jih je dobil v roke v zadnjih letih, New York Times ga je primerjal z deli Sally Rooney.

Claire Fuller: Nemirna tla FOTO: Costa Book Awards

Na Kanarskih otokih je izginil s krova svoje jahte

Nagrado za najboljši roman je žirija prisodila romanuNemirna tla, po mnenju žirije »pripovedovalski mojstrovini«, razgrinjajoči zgodbo o 51-letnih dvojčkih Jeanie in Juliusu, ki živita v revščini na podeželju, zaradi materine smrti pa bi lahko izgubila vse. Nemirna tla so četrti roman pisateljice, ki se je po letih vodenja marketinške agencije pri štiridesetih odločila za pisateljsko kariero in si nabrala precej nominacij za nagrade. Njena dela so prevedena v 18 jezikov.

Založba Viking Press se lahko pohvali tudi z zmagovalcem v kategoriji biografij. Slavil je nekdanji urednik kulture časnikov Evening Standard in Sunday Telegraph John Preston z uspešnico Padec: skrivnost Roberta Maxwella. Avtor se je lotil zgodbe o ortodoksnem Judu, ki je pobegnil iz okupirane Češkoslovaške v Budimpešto ter se prek francoske tujske legije pozneje pridružil britanski armadi in si prislužil odlikovanje z vojaškim križcem, precej pozneje pa je kot pripadnik laburistične stranke postal član britanskega parlamenta in medijski mogotec, lastnik podjetja Mirror Group, v katerem je bilo šest časnikov, med njimi tudi Daily Mirror.

John Preston: Padec: skrivnost Roberta Maxwella FOTO: Costa Book Awards

Preston natančno popisuje njegove metode, od tega, da je pred vstopom v britanske sile večkrat zamenjal veroizpoved, starost, državljanstvo in ime, prek tega, da je pridobil odlikovanje tudi z ustrelitvami nemških civilistov, do tega, kako je svoj prvi založniški imperij po vojni ustanovil z odkupom nemške akademske založbe, sredstva pa pridobil kot sodelavec britanske obveščevalne službe MI6 in verjetno tudi kot sodelavec KGB in Mosada.

Smrt podjetnika in politika, s katerim so se radi družili tudi svetovni voditelji, od Gorbačova do Reagana in Margaret Thatcher, ter očeta devetih otrok (njegova najmlajša hči je Ghislaine Maxwell, ki jo zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah deklet milijarderja Jeffreyja Epsteina čakajo leta zapora) je zavita v skrivnost: na Kanarskih otokih je ponoči izginil s krova svoje jahte in Preston premišlja o ugibanjih, ali je šlo za nesrečo, samomor ali umor.

Po Maxwellovi smrti se je pokazalo, da je bilo poslovanje njegovih družb sumljivo, pohlepni in nemoralni medijski mogotec se je polastil tudi 350-milijonskega pokojninskega sklada zaposlenih v podjetju Mirror Group.

Hannah Lowe: Otroci FOTO: Costa Book Awards

Manjeet Mann: Prehod FOTO: Costa Book Awards

Soneti o poučevanju in starševstvu

V kategoriji pesniških zbirk je slavila nekdanja osnovnošolska učiteljica, zdaj predavateljica kreativnega pisanja Hannah Lowe s tretjo zbirko Otroci, knjigo sonetov o poučevanju, odraščanju in starševstvu.

V kategoriji knjig za otroke je žirija podelila nagrado nekdanji igralki, zdaj pisateljici Manjeet Mann za roman v verzih Prehod, zgodbo o prijateljstvu in upanju, spleteno iz begunske zgodbe o najstniku iz Eritreje, ki je pribežal v Evropo v upanju na spodobno življenje, in pripovedi o Natalie, lezbijki iz revnega delavskega okolja v Devonu.