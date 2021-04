Narediti moramo skoraj nemogoče

V nadaljevanju preberite:



Umetna inteligenca (UI) je področje, ki buri duhove, a laiki se premalo zavedamo, da je že zdaj navzoča v našem vsakdanu (pametne naprave, Googlov prevajalnik in podobno) ter jo glede na to, kaj trenutno zmore, precenjujemo, čeprav so nekateri dvomi in strahovi upravičeni. Kako daleč bo šel razvoj, je odvisno od nas oziroma tistih, ki imajo v rokah škarje in platno.



Kaj je UI, kako deluje, kako (lahko) družbi koristi in škodi, sta v pionirskem stripovskem eseju o tej temi, ki sta ga pri nas založila Aksioma ‒ zavod za sodobne umetnosti in MKC Maribor, ponazorili doktorica ekonomije Julia Schneider ter oblikovalka in ilustratorka Lena Kadriye Ziyal. V intervjuju je pojasnila, kako se je lotila ilustracije kompleksnejših pojmov, kako dojema čustveno dimenzijo digitalnega, kaj meni o UI-umetnosti in družbeno-tehnološkem napredku.