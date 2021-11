Naslednja velika stvar

V nadaljevanju preberite:

Irska pisateljica Sally Rooney je po treh letih zopet izdala roman. V Beautiful World, Where Are You, spremljamo ljubezenski četverokotnik, pripoved vsevednega pripovedovalca pa prekinja elektronska korespondenca med protagonistkama, ki razpravljata tudi o globljih temah, ki zadevajo posameznikov položaj v svetu (z vidika mlade ženske; pisateljice; generacije mladih odraslih) ter trenutno stanje v njem.