Neizključevalna, nesebična in otroško iskrena duša ...

»Kljub toplini in širokosrčnosti, ki ju širi, se Niko skriva za nekim neprebojnim oklepom. Nobenega namena nima, da bi ga vsaj za las razprl.« Tako je Tina Kozin predstavila svoje raziskovalno delo pri zapisovanju avtobiografije Nika Grafenauerja. Kar pa pravzaprav ni poseben primanjkljaj, prav nasprotno, s tem dobi knjiga Spomini/Plasti odzidanih daljav ton verodostojnosti in relevantnosti, ki je dandanes pri biografijah čedalje bolj redka. Sicer pa je večina poglavij spisanih prvoosebno, saj je knjiga preplet avtobiografskih in biografskih prvin, ob tem pa besedilo vsebuje še pesmi, pričevanja njegovih prijateljev in sodobnikov, fotografije ter dokumentarno gradivo, torej zadovolji tako rekoč vse standarde in kriterije.