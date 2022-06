Nekaj je tam, kar ne ljubi zidu

V nadaljevanju preberite:

Boris Draljuk (1982) ni podpisal le besedil, objavljenih v revijah New York Review of Books, New Yorker,­ London Review of Books in Granta ter časopisu Guardian­ in drugih publikacijah, temveč tudi številne književne prevode iz ruščine in poljščine. Ob tem trenutno službuje kot glavni urednik znamenite revije Los Angeles Review of Books (LARB).

» Zanimanje za slovanski svet je v Ameriki – pogosto povezano z grožnjo, ki jo je predstavljala Rusija – raslo in pojenjalo. Ena od težav slavistike je, da je bila v Ameriki predolgo omejena na ruske študije, ki so se zgolj maskirale kot slovanske študije. Glede na vlogo Rusije v svetu in strateške potrebe Amerike je to do neke mere smiselno, toda prav vojna v Ukrajini kaže, kako pomembno – tudi če razmišljamo zgolj o strateških potrebah in ne o kulturni obogatitvi – je nameniti akademsko pozornost še drugim slovanskim narodom,« poudarja.