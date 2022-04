Nemški mojster psiholoških trilerjev

V nadaljevanju preberite:

Saj veste, kako je pri psiholoških trilerjih oziroma psiholoških srhljivkah, nič ni tako, kot je videti. In eden od mojstrov zavajanja bralcev in bralk je zagotovo leta 1971 v zahodnem Berlinu rojeni nemški pisatelj in novinar Sebastian Fitzek, ki spada med najuspešnejše nemške pisatelje.