Nemško-slovenska prevajalska nagrada letos Amaliji Maček

Amalija Maček je dobitnica letošnje nemško-slovenske prevajalske nagrade Fabjana Hafnerja, ki jo podeljuje Goethe-Institut Ljubljana s partnerskimi ustanovami. Prejme jo za prevod knjige Moje leto v Nikogaršnjem zalivu Petra Handkeja, ki je izšla pri založbi Beletrina, so sporočili z inštituta.

Nagrajenko je izbrala strokovna komisija v sestavi Anja Naglič (predsednica), Tanja Petrič in Renata Zamida.

Kot piše v obrazložitvi, je Amalija Maček prevajalka, tolmačka in prevodoslovka z impresivnim opusom prevodov leposlovnih in humanističnih del iz nemščine. Dragoceno delo opravlja tudi kot promotorka in posrednica slovenske literature v nemškem govornem prostoru, pri čemer še posebej predano odpira vrata slovenskim ustvarjalkam in poeziji ter tako – povsem v duhu nagrade Fabjana Hafnerja – skrbi za izmenjavo med slovenskim in nemškim kulturnim okoljem.

Kompleksnega in obsežnega Handkejevega romana Moje leto v Nikogaršnjem zalivu se je lotila po dveh krajših avtorjevih delih – Poskus o norem gobarju (Mohorjeva Celovec, 2014) in Žalost onkraj sanj (Beletrina, 2020). Prevajala ga je več let, po oceni komisije pa je nastala »mojstrska prevodna umetnina, ki je zelo uglašena z izvirnikom«.

»Handkejeve verižne, valovite, včasih nasprotujoče si stavčne strukture, ki skozi subjekt/opazovalca/pripovedovalca mestoma subtilno, mestoma egocentrično izpeljujejo tudi perspektive drugih oseb, je prevajalka v slovenski stavčni razvezavi dovršeno poustvarila, ne da bi pri tem zamajala logično sosledje ali zameglila sporočilnost. Tudi zvočno-ritmično ji je uspelo ustvariti značilno handkejevski tok pripovedi,« med drugim piše v utemeljitvi.

Amalija Maček prevaja starejše in sodobne klasike, kot so Franz Kafka, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Marlen Haushofer, Ilse Aichinger, Ilma Rakusa, Josef Winkler in Terezia Mora.

Nagrada obsega enomesečno štipendijo za ustvarjanje na rezidenci Literarisches Colloquium Berlin, denarno nagrado v višini 4000 evrov in branje s pogovorom na Musil-Institutu.

Goethe-Institut Ljubljana jo podeljuje skupaj z ustanovo Literarisches Colloquium Berlin, Musil-Institutom/Koroškim literarnim arhivom (Univerza v Celovcu), Društvom slovenskih književnih prevajalcev in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana. Z njo od leta 2017 bienalno nagrajujejo najboljše prevode iz nemškega v slovenski jezik in nasprotno.

Ker Slovenski knjižni sejem letos poteka na spletu, bodo datum in kraj podelitve določili naknadno, še piše v sporočilu za javnost.