Novi primer Cormorana Strika

Priljubljenost kriminalk ponovno narašča, skorajda ni pisatelja, ki se ne bi poskusil v tem žanru. Pred časom se je tega lotila tudi J. K. Rowling, ki je zaslovela in obogatela s serijo sedmih debelih knjig o vzporednem svetu čarovnikov s Harryjem Potterjem na čelu. Kriminalno serijo izdaja pod imenom Robert Galbraith.

Ko je julija 2007 izšel (za zdaj) zadnji del serije o Harryju Potterju, si je britanska pisateljica zaželela premora in sprememb. Čez nekaj časa je napovedala, da pripravlja roman za odrasle. Tako je leta 2012 izšel roman Nadomestne volitve, ki ponuja vpogled v delovanje politike in družbe ter govori o pomenu najstniških let za človekovo oblikovanje.

Že naslednje leto je pod imenom Robert Galbraith izšel njen prvi detektivski roman Klic kukavice, o nekdanjem vojaškem policistu Cormoranu Striku, ki je med intervencijo v tujini izgubil nogo. V nekem intervjuju leta 2005 je izjavila, da bi najraje vse naslednje knjige pisala pod psevdonimom, vendar bi novinarji to verjetno razkrili v nekaj sekundah.