Zwarteburen, majhno mesto z občinsko upravo v groningenskem okrožju, se spopada z zapoznelimi valovi finančne krize. Ko po bankrotu največjih islandskih bank v mestni blagajni zazeva vrzel, ki bi lahko ogrozila krhko ravnovesje strnjene zwarteburenske skupnosti (in ker je politično osebno – ter obratno), je vsak izgubljeni cent kolektivna katastrofa. Zwarteburenčani se v »največji povračilni operaciji po drugi svetovni vojni« odločijo preobraziti zgodovino, pa tudi geološko podobo planeta – ustanovijo Odbor za izgubljene priložnosti, napnejo jadra, na rešilni čoln privežejo torpedo Lolita, my best fish ever in krenejo proti otoku, na katerem brbota ognjenik Eyjafjallajökull.