Oaze bližine in občutka varnosti

Bralni klubi oziroma skupine so različno veliki, zato v njih vlada raznolika dinamika. Naloga moderatorja je, da se ji prilagaja. »Bistveni moderatorjevi vrlini sta človečnost in avtentičnost, predvsem pa mora znati pozorno poslušati in opazovati,« je poudarila Tatjana Jamnik iz KUD Police Dubove. Izkušnje kažejo, da so najbolj zadovoljni aktivni udeleženci – tedaj se skupina razživi. Doslej so izšolali okrog 160 moderatorjev, 50 se jim jih je pridružilo v Forumu za moderatorje bralnih klubov, v okviru katerega si štirikrat na leto izmenjajo izkušnje na spletnih srečanjih, enkrat na leto pa se dobijo na strokovnem posvetu Slovanski fokus v Slovanski knjižnici (MKL).