(OCENA) Anja Radaljac: Prst v prekatu

Moderni evropski junak se odpravi v svet, kjer poskuša uresničiti svoje ideale, a pri tem sreča družbo in resignira oziroma propade. Onkraj tega modela je nekaj, kar bi lahko imenovali utopično (ali pa revolucionarno) mišljenje. Roman Prst v prekatu (Litera, 2024) pravzaprav s svojim razvojem in vitalistično silo razdira to ločnico, kot tudi sicer maje sistem kategorij, ki vzpostavljajo ločnice in lokaliziranost, ter si prizadeva za pretočnost, s katerim bi tudi svet in vsa bitja v njem dojeli kot enovit, med seboj prepleten organizem in na podlagi te senzibilitete snovali družbeno akcijo.