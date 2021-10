Okroglih 60 let največjega bralnega projekta pri nas

V nadaljevanju preberite:

Na Osnovni šoli Prevalje na Koroškem sta 22. maja 1961 Stanko Kotnik, profesor slovenščine, in pisatelj Leopold Suhodolčan, tedaj ravnatelj na tej šoli, podelila prve značke. Pogovarjali smo se z izjemno poznavalko mladinske literature, priljubljeno in priznano promotorko branja ter podpredsednico Bralne značke mag. Tilko Jamnik, ki je med drugim povedala, da so ponosni, da danes v okvirih Bralne značke bere približno 70 odstotkov osnovnošolcev. Ocen­jujejo, da v njihovih programih vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev in samo v osnovni šoli kar 7000 mentoric in mentorjev branja.