Norčevanje iz sveta, ki ga obvladuje vraževerje

»Mačka leže natanko tako, da ji prag/med predsobo in delovno sobo služi/za nizko mizo, na katero položi tačke/na tačke pa glavo, zavzdihne, kajti življenje/je težko tudi za mačke,« beremo v pesmi Ogrevanje, ki uvaja Žalostinke za okroglo Zemljo, najnovejšo pesniško zbirko Petra Semoliča (1967). Ta slovenski knjižni prostor že desetletja širi in bogati kot dramatik, esejist, kritik in prevajalec, za svoje delo pa je med drugim prejel Jenkovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada.