Poetičnost, pristnost, zgodovinskost

Večkrat nagrajena in prevedena avtorica Maja Haderlap (2019) je letošnja dobitnica nagrade Christine Lavant, poimenovane po koroški pesnici iz Labotske doline na avstrijskem Koroškem. Izbrala jo je žirija v mednarodni zasedbi, vrednost nagrade pa znaša 15.000 evrov. Letos so jo podelili že šestič, podeljuje pa jo Mednarodno združenje Christine Lavant. V utemeljitvi so posebej poudarili pomen njenega odmevnega romana Angel pozabe (Engel des Vergessens, 2011), za katerega je prejela nagrado Ingeborg Bachmann.