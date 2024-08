| Knjiga PREMIUM

Umetnica, ki je oživila Povodnega moža in Mačka Murija

Petinosemdeseti jubilej ilustratorke Jelke Reichman, ki je etik in estetik obenem in katere opus je oda ljubezni. Ob tem izid slikanice Čez potoček in naprej.

Galerija Jelka Reichman se umešča med slovenske pravljičarke, prve povojne slikarke, ki so diplomirale na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in svoj opus posvetile ilustraciji. Ustvarja že več kot pet desetletij. FOTO: Matej Družnik