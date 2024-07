Pomen čitalnic v dobi virtualne resničnosti

V nadaljevanju preberite:

Digitalizacija knjižnega gradiva in e-knjiga sta napovedovali zaton knjižnic in predvsem čitalnic, pred desetletjem so v kakšnih manjših slovenskih knjižnicah čitalnice celo zapirali. Vendar se črnoglede napovedi niso uresničile, prav nasprotno, zasedenost čitalnic se povečuje, in to tako klasičnih kot časopisnih, v Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk​) v zadnjem času vsako leto za petino. Študenti navajajo, da prihajajo v knjižnične čitalnice študirat zato, ker jih prisotnost ljudi, skoncentriranih na branje in študij, motivira.