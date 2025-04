Povrnitev moči imaginacije

V nadaljevanju preberite:

Indijsko-britanski pisatelj Salman Rushdie bo prvič po treh letih, odkar je bil nanj izveden atentat, izdal leposlovno knjigo. V delu, naslovljenem Enajsta ura (The Eleventh Hour), bodo zgodbe iz Indije, Anglije in ZDA, na police knjigarn pa bo knjiga predvidoma prišla v začetku novembra. Pri založniški hiši Vintage, ki sodi pod okrilje Penguin Random House, so navedli, da gre sicer za fikcijo, vendar so zgodbe tesno povezane s kraji, kjer je Rushdie odraščal, se profiliral kot pisec in kamor se je nazadnje umaknil, ne nazadnje predvsem zato, ker je bila v Iranu nanj izrečena fatva, torej smrtna obsodba, ker naj bi s knjigo Satanski stihi žalil islam.