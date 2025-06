Prevajalka, mentorica in promotorka

V nadaljevanju preberite:

Anita Peti-Stantić je letošnja prejemnica Lavrinove diplome, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike in za pomemben prispevek k uveljavljanju slovenske književnosti v tujini. Od leta 2005 predstojnica katedre za slovenski jezik in književnost na zagrebški filozofski fakulteti, je priznana hrvaška prevajalka in posrednica slovenske književnosti v hrvaškem jeziku in kulturi. Opravila je že več kot sedemdeset knjižnih prevodov iz slovenščine v hrvaščino.