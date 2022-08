Razglasili nagrajenca za zbirko kratkih zgodb

V sklopu festivala Novo mesto short so na gradu Grm v Novem mestu, včeraj razglasili 6. nagrajenca za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta. Letošnji lavreat je Franci Novak z zbirko Obvoz, ki je izšla pri založbi LUD Literatura.

Organizatorji so zapisali, da želijo z literarno nagrado novo mesto opozoriti na pomembnost zbirk kratke proze in izpostaviti avtorice in avtorje, ki si zaslužijo zasesti novo mesto v zgodovini slovenske literature. Podelitev nagrade novo mesto je osrednji dogodek festivala Novo mesto short, ki ga sestavljajo pripovedovalski večeri, na katerih povabljenci prosto pripovedujejo zgodbo na vnaprej določeno temo, in pogovor z nominiranci za nagrado novo mesto.

Žirija, ki jo sestavljajo Robert Kuret, Muanis Sinanović in Maja Šučur (predsednica), je obravnavala okoli šestdeset domačih kratkoproznih zbirk z letnico 2021. Strožje zvrstno in kakovostno vrednotenje je prestalo približno dvajset zbirk – najpogosteje odpirajo eksistencialistična vprašanja, pri čemer se ukvarjajo zlasti z medsebojnimi odnosi in izkušnjo osame, nepripadnosti in tujstva, nekatera dela ponujajo nostalgičen pogled v enkrat čarobno, drugič težkih preizkušenj polno polpreteklost, tretja slutijo tehnokracijo prihodnjih časov … Žirija je letos iskala čim bolj heterogeno napisane zbirke, ki jih ob aktivnem soočanju s sodobnim vsakdanjikom zaznamuje predvsem močna atmosferičnost, pa tudi slogovna nekonvencionalnost, ki v bralcu bolj kot občutek harmoničnosti zbujata nemir, željo po spremembi.

Letošnji nominiranci za nagrado novo mesto so bili: Kazimir Kolar: Zgodbe nekega slabiča (Litera), Tomaž Kosmač: Ko jebe (Beletrina), Manka Kremenšek Križman: Tujci (Cankarjeva založba) in Franci Novak: Obvoz (LUD Literatura).

Utemeljitev za nagrado novo mesto 2022

Izrazito lirična pisava Francija Novaka gradi svetove, ki so oddaljeni in prepoznavni obenem, pravzaprav so dvojniki naših svetov in njihova ogledala. Čeprav njihova magičnost zajema impresije lokalnih delavskih, predmestnih in ruralnih miljejev, ki jih skozi zgodbe uzremo na povsem nepričakovane načine, v nihanju med budnostjo in blodnjavostjo vzpostavljajo lastne fizikalne zakone. Anonimni bližnjiki, ki iz teh izbrušeno ogoljenih mikrookolij vznikajo, so liki, odprti v obče oziroma skupno, zato jih lahko bralec kreativno naseljuje z lastnimi izkušnjami, pretanjene moduse upora namreč nakazujejo brez neposredne političnosti. Obenem gre za zbirko, ki jo jezik neposredno zanima, njen slog pa je razmeroma preprost, poln obeta komaj izgovorljivega, vendar ritmizirano čuten; mestoma se zdi skoraj metrumski in taktilno oprijemljiv. Prav s tem Franci Novak prepričljivo zaokroža zbirko kratkih zgodb Obvoz, ki se umešča v linijo poetične proze, a jo avtorjev prepoznavni glas – brez špekulacij ali kakršnihkoli obvozov – vztrajno približuje tudi širšemu bralstvu.

Pogovor s prejemnikom nagrade novo mesto bo danes ob 10.00 uri v Knjigarni in kavarni Goga. Pogovor bo vodila Carmen L. Oven.