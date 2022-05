Samota se pretvarja v pošastno osamljenost

V nadaljevanju preberite:

Moč literature je po pisateljičinih besedah »v tem, da lahko osvetljuje zasenčene robove in kote, razkriva preteklost in napoveduje prihodnost, z izpostavljanjem feminističnih tem pa opozarja na dejstvo, da so v stoletjih priborjene pravice brez obrambe lahko hitro izgubljene«. Gluha soba je zagotovo zbirka, ki so jo navdihnile družbene spremembe, s poudarkom na pandemiji, v kateri se je razmahnila osamitev, pa tudi teorije zarote.