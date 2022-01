Slovenskim avtorjem odpirajo vrata v svet

V nadaljevanju preberite:



Prodaja avtorskih pravic za knjižna dela slovenskih avtorjev v tujino je večdesetletna praksa. Založbe se v zadnjem času tega lotevajo še bolj sistematično, tudi zaradi bližajočih se častnih gostovanj Slovenije na knjižnih sejmih v Frankfurtu (2023) in Bologni (2024). Pri mednarodnih dejavnostih se lahko zanesejo na pomoč JAK.

Pri prodaji prevodnih licenc je pomembna prav mreža poznanstev – založnikov, urednikov, agentov, skavtov. Razmah virtualnih srečanj in prehod sejmov na hibridni model sta pripomogla k lažjemu navezovanju stikov ter omogočila stike, ki so veljali za težje dostopne. Založbe partnerje nagovarjajo na različne načine.

»Po moji oceni nas je pet, ki se bolj ali manj intenzivno ukvarjamo z literarno ponudbo v tujino. Kljub majhnemu trgu smo lahko ponosni, da v tujini nastopamo kot skupina profesionalcev, ki prihaja iz velike splošne založbe ter iz profiliranih založb na področju odrasle ali otroške literature. Profiliranje založb ni stalnica in se sčasoma spreminja skladno z razvojem knjižnega programa, dostopnostjo tujih trgov in aktivnostjo mreženja,« je dodala Senja Požar, vodja prodaje avtorskih pravic pri Cankarjevi založbi in Mladinski knjigi​.