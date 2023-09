Smo lastna preteklost in preteklost svojih družin

V nadaljevanju preberite:

Pisateljica in scenaristka Irena Svetek je za prvi roman Od blizu leta 2004 prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjižni prvenec in nominacijo za kresnika. Napisala je še romane Sedmi val (2011), Zaspi, mala moja, zaspi (2014), Rdeča kapica (2021), Beli volk (2022) in letos še Črni princ.