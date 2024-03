Spreganje glagola prihajati – erotika je v vsakem izmed nas

V nadaljevanju preberite:

Po eni splošni in dveh tematskih pesniških antologijah je to prva antologija žanrske kratke pripovedi Layerjeve založbe, je v predgovoru zapisala Hana Bujanović Kokot, ki je lani zanjo s Selmo Skenderović uredila kratkoprozno zbirko besedil mladih avtorjev in avtoric Polževi razmisleki.

Moči sta združili, potem ko sta ugotovili, da vsaka zase kujeta iste načrte – in podobno je bilo tudi tokrat. »Ko sem iskala sourednika za letošnji projekt, sem hitro vedela, da si želim sodelovati z Gašperjem Stražišarjem. Skupni projekti naju nekako vedno znova najdejo,« je povedala.