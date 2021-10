Štefančičevo branje nacionalnega DNK

V nadaljevanju preberite: Navadili smo se že, pa ni prav tako, da nas Marcel Štefančič, jr. približno enkrat na leto obdari z zbirko vrhunskih, fundamentalno eruditskih esejev o družbi, svetu, širši in ožji domovini, nas samih in naravi stvari. Njegovo serijsko, obsesivno pisanje (razmišljanje) je brutalna sila, ki ji težko sledi tudi obsesivni, lojalni bralec. A ne slediti mu bi bil greh, tako rekoč intelektualna izdaja. Slovenski sen: eseji o nas, Štefančičeva zadnja esejistična bomba, ki je bila nominirana za Rožančevo nagrado (prejel jo je že dvakrat) in je izšla pri zdaj še njegovi skoraj hišni založbi UMco, je namreč še en presežek, ki si na knjižni polici denimo zasluži mesto ob nedavno izdanih zbranih esejih Salmana Rushdieja iz obdobja 2003–2020.