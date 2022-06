Tisto srce severnih belih nosoroginj

V članku preberite:

- Knjigo sem brala, kot da bi gledala najboljše dokumentarce o živalih, celotni ekipi, ki jo je ustvarjala, bi lahko zavidal še sam David Attenborough. Slike in zgodbe, o katerih pripoveduje, so se mi še dolgo prikazovale v glavi in v sanjah. Maja Prijatelj Videmšek velja za eno najboljših novinark, ki za Delo pokriva teme o naravi, kmetijstvu, okoljevarstvu in zaščitenih živalskih vrstah, Boštjan Videmšek, prav tako novinar Dela, pa je dolgoletni poročevalec s kriznih in vojnih žarišč in med drugim avtor pomembne knjižne uspešnice Plan B, ki govori o podnebnih spremembah ter o ljudeh in skupnostih na različnih koncih sveta, ki verjamejo v prihodnost in naravo ter s svojimi dejanji dokazujejo, da je zadnji čas, da stopimo v akcijo in rešimo plane

- Divji lovci nosoroge lovijo zaradi rogov, najprej žival neusmiljeno prerešetajo z avtomatsko puško in ji potem, skupaj z delom glave, odrežejo oba rogova. Rogove zmeljejo v prah, ki v nekaterih azijskih državah velja za čudežno zdravilo, predvsem pa za afrodizijak – gram prahu iz nosorogovega roga je na črnem trgu v Aziji dražji od grama kokaina, kilogram tega »dragocenega« in krvavega prahu je vreden okoli sto tisoč dolarjev. »Po dobičkonosnosti sta pred trgovino z divjimi živalmi le trgovina z mamili in orožjem ter tihotapljenje ljudi.«