Tudi pripovedovanje si zasluži svoje (novo) mesto

Tudi pripovedovanje si zasluži svoje mesto, ki ni nujno vezano na kratko zgodbo, menijo v novomeški založbi Goga. Že od marca v njeni knjigarni in kavarni potekajo mesečni pripovedovalski večeri, vrhunec pa je v teh dneh. Do lani so ob tem času (in v okviru festivala Novo mesto short) podelili tudi nagrado za najboljšo kratkoprozno zbirko. Odslej bo to na Slovenskem knjižnem sejmu, pripovedovanje pa živi naprej v Novem mestu pod imenom Reku reku.

Kaj ta izraz pomeni in zakaj so se odločili za spremembe, odgovarja Helena Zemljič, urednica pri založbi Goga.