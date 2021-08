Urjenje v zaupnosti, lojalnosti in malikovanju

V nadaljevanju preberite:



»Dajte mi deklico v dojemljivih letih in za vse življenje bo moja,« v šestem, najslavnejšem romanu škotske pisateljice Muriel Spark (1918–2006) oznani svojeglava, sentimentalna, karizmatična in kruta Jean Brodie, ki si kot učiteljica na edinburški dekliški šoli podvrže šest izbrank – »vse moje učenke so crème de la crème« – ter jih z nenavadnimi (in kot se izkaže, nevarnimi) metodami spoznava z italijanskimi renesančnimi slikarji, ljubezenskim življenjem Charlotte Brontë, astrologijo, kalvinizmom, seksom, Mussolinijevimi dobrimi deli in precej porednim Hitlerjem. Roman Zlata leta gospodične Jean Bro­die danes sodi ne le med najpomembnejše škotske romane 20. stoletja, temveč med najpomembnejše sodobne romane v angleškem jeziku. Kot v spremni besedi poudarja Tadeja Spruk, pa občudovanje kritikov ni bilo takojšnje, saj »bi­stroumen, a suh humor, ki preseva njeno prozo, ne glede na to, kako resna je obravnavana tematika, in priostrena iskrivost tona, s kate­ro se je prikupila širokemu krogu laičnih bralcev, ustvarjata učinek varljive preprostosti, ki zlahka odvrne pozornost od kompleksnih estetskih, etičnih in teoloških vprašanj, zastavljenih med vrsticami«.