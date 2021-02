V ospredju Kairos in ne zgolj Kronos

Knjiga Zgodbe slovenske arhitekture je namenjena zares najširšemu krogu bralcev. Način podajanja tematike namreč na videz ozko in specialistično področje poveže v celovito zgodovinsko, umetnostnozgodovinsko in splošno kulturnozgodovinsko panoramo. Kljub izogibanju pretirano tehnicističnemu besednjaku in akademskemu kabinetnemu slogu pa gre za vrhunsko delo tudi v ožjem strokovnem smislu, saj med drugim predstavi in ovrednoti aktualne arhitekturne dosežke.