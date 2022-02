Več kulture za boljšo prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Pronicljiva turško-britanska publicistka, predavateljica, znanstvenica in pisateljica Elif Shafak je v drobni knjižici Kako ostati priseben v dobi delitev skušala odgovoriti na vprašanje, ki ga zastavlja v naslovu. Politična analitičarka in občutljiva pisateljica se trudi osmisliti sedanjost, zaznamovano s pandemično krizo, in ostati razumna v času iracionalnega.