Veliki drugi in oblast: od Freuda do izjeme

Dolar zmore v času, ki ga določata izbruh in presežek mnenj in stališč o vsem, tudi o oblasti, pogledati globoko pod površje in podati argumentirano analizo sedanjih mehanizmov oblasti. Kompleksnost časa nikakor ne dopušča poenostavljenih razumevanj in posploševanj družbe, tudi oblastnih struktur, ki vse bolj drvijo v populizem, ki ravno generira te poenostavitve.