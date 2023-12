Visoka pesem slovenskih impresionistov

V nadaljevanju preberite:

»Visoka pesem o slovenski zemlji in človeku na njej.« Tako je umet­niški opus Ivana Groharja, Riharda Jakopiča, Matije Jame in Mateja Sternena v pravkar izdani knjigi Mojstri slovenskega impresionizma orisal umetnostni zgodovinar Milček Komelj. Gre za velikopotezen bibliofilski projekt Cankarjeve založbe in Mladinske knjige v omejeni nakladi tristo izvodov. Kupec dobi obsežno ročno vezano monografijo s tristo vrhunskimi reprodukcijami, leseno škatlo, v katero jo lahko varno spravi, in bombažne rokavice za listanje po njej. In še uokvirjeno reprodukcijo Jakopičevega Sejalca, ki je pritrjena na naslovnico, vendar jo lahko snamete in obesite na steno.