Vrane kot prispodoba življenja in smrti

Angleška pisateljica Diane Setterfield je izpiljena pripovedovalka zgodb v slogu gotske fantastike. Ta se je razvila v Veliki Britaniji vštric z romantiko in bila v drugi polovici 19. stoletja zelo priljubljena.

Že njen prvenec Trinajsta zgodba, izdan leta 2006, se je zavihtel na vrh najprestižnejše lestvice knjižnih uspešnic ameriškega dnevnika New York Times. Po njem je Christopher Hampton posnel televizijsko serijo, v kateri so glavne vloge igrale Vanessa Redgrave, Olivia Colman in Sophie Turner. Leta 2013 je bil objavljen drugi roman Bellman & Black in leta 2018 tretji, Nekoč je bila reka.