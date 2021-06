Vrnitev klasika brazilske literature

V nadaljevanju preberite:



Pri založbi LUD Šerpa je pod uredniško roko Primoža Čučnika in v prevodu Mojce Medvedšek te dni izšel roman Quincas Borba, drugi del znamenite trilogije romanov Machada de Assisa, enega najimenitnejših – pa tudi največkrat spregledanih – pisateljev 19. stoletja. Joaquim Maria Machado de Assis (1839–1908), ki se je kot mulat in potomec sužnjev rodil v Riu de Janeiru, je svojo (literarno) pot začel kot tiskarski vajenec in genialen samouk, končal pa kot soustanovitelj in predsednik brazilske Akademije za umetnost in literaturo ter eden najinovativnejših brazilskih piscev. Kot povzema prevajalka romana Quincas Borba, je Machado de Assis »zelo na kratko rečeno klasik svetovne literature in poznavanje njegovega dela se mi zdi prav tako nujno in neobhodno kot poznavanje dela velikih imen, kot so Homer, Cervantes, Rablais, Shakespeare, Voltaire, Dostojevski.«