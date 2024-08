Vsako življenje je zasebno potovanje

V nadajevanju preberite:

»Če je pesem dobro umerjena, sega višje od človeških ušes in glave, lebdi tam nekje zgoraj in je vsaj malo namenjena tudi angelom, kajne?« Prevajalka in pesnica Valžina Mort je bila rojena v Belorusiji, vendar že dve desetletji živi v ZDA. Piše v beloruskem in angleškem jeziku. Doslej je izdala tri pesniške zbirke: Glasba za mrtve in vstale od mrtvih, ki je bila po izboru New York Timesa najboljša pesniška zbirka leta 2020, Zbrano telo in Tovarna solz. Za svoje delo je prejela številne ugledne mednarodne nagrade, med njimi tudi kristal Vilenice ter Rilkejevo in Griffinovo nagrado za poezijo. Na Dnevih poezije in vina, ki so se nedavno sklenili na Ptuju, je bila ­častna gostja.