Kritike zaradi Merzeve dostave hrane z letali

Nemčija se bo pridružila iniciativi dostave humanitarne pomoči v Gazo s pomočjo letal. Za to je v Jordanijo, od koder potekajo leti, poslala dve vojaški transportni letali. Kancler Friedrich Merz je dejal, da ve, da je to le kapljica v morje in da mora glavnina pomoči v Gazo priti po kopnem. Do takšnega načina pomoči prebivalcem v Gazi so kritični tudi v nekaterih nevladnih organizacijah, saj da je predrag in prenevaren. Na novinarsko vprašanje, ali je Nemčija za dosego premirja in izboljšanje humanitarnih razmer pripravljena povečati pritisk na Izrael, kancler ni odgovoril.