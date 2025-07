Sončni dnevi do petka, nato znova nevihte in nizke temperature

V Sloveniji bo v drugi polovici tedna precej stabilno vreme. Do vključno petka bo večinoma sončno in suho, temperature pa bodo čez dan segale od 25 do 28 stopinj Celzija, v nekaterih nižinskih krajih tudi nekoliko višje. Jutra bodo sveža, zlasti v notranjosti države, kjer se bodo najnižje jutranje temperature gibale med 12 in 15, ponekod bodo padle tudi pod deset stopinj Celzija. Vremenske razmere bodo večinoma umirjene, z rahlim vetrom in majhno verjetnostjo padavin.

Ob koncu tedna, predvsem v soboto popoldne in v nedeljo, pa nas čaka sprememba. Vremenski preobrat bo prinesel povečano oblačnost, nižje temperature in občasne padavine. Najprej bodo plohe in nevihte zajele zahodne in severozahodne kraje, nato pa se bodo do nedelje razširile nad večji del države. V notranjosti Slovenije bodo popoldanske nevihte lahko tudi močnejše, z nalivi in sunki vetra. Na Primorskem bo ob morju padavin manj, a bo vseeno možna kakšna ploha.

Kljub vremenski nestanovitnosti ni pričakovati trajnih deževnih obdobij, temveč predvsem krajevne, občasno močnejše padavine, ki bodo zlasti izrazite popoldne in zvečer. Temperature se bodo v soboto znižale na okoli 21 do 24 stopinj, v nedeljo pa ob padavinah ponekod le do 20 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo v gorah megleno in občasno deževno, kar lahko vpliva na načrte pohodnikov. Ob obisku gora zaradi tovrstnih razmer svetujemo previdnost.