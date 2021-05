Zasebnost in značaji upodobljenk ga ne zanimajo

V nadaljevanju preberite:



Nemški časopisni in televizijski novinar, znan po intervjujih, in dokumentarist Gero von Boehm je režiral dokumentarec o sonarodnjaku Helmutu Newtonu, modnem fotografu, ki je umrl leta 2004, v svoja dela pa je uokviril nekatere največje igralske in modne ikone druge polovice dvajsetega stoletja.



Poleg pogovorov s portretirancem – posnetih ob več priložnostih v daljšem časovnem obdobju – so glavna sestavina filma pripovedi nekaterih Newtonovih upodobljenk, med njimi Isabelle Rossellini, Charlotte Rampling, Marianne Faithfull in Claudie Schiffer.