Zbodejo te v oko, zakepajo ti grlo

Ameriški stripar Charles Burns (1955) si je prislužil status kult­nega ustvarjalca z mojstrovino Črna luknja, ki je začela izhajati leta 1995 pri založbi Kitchen­ Sink Press, v enoviti zbrani ­verziji pa je izšla leta 2005 pri Pantheon Books.



V skoraj 400 strani dolgem stripu, ki je nastajal deset let, sledimo pretresljivi in zapeljivi večplastni zgodbi o odraščanju, občutkih tesnobe in odtujenosti, ki nagovarja številne generacije in z leti ne izgublja aktualnosti. Postavljena je v predmestje Seattla sredi sedemdesetih let, kjer najstniki zbolevajo za skrivnostno boleznijo. Ta se kaže na različne načine, večinoma z grotesknimi deformacijami, lahko pa so simptomi tudi prikriti. Slovenska verzija, ki je pred kratkim izšla pri založbi Stripburger, prihaja s poglobljeno spremno besedo uspešnega domačega stripovskega avtorja in kritika Gašperja Rusa ter v odličnem prevodu Bojana Albaharija.