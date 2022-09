Zgodbe, ki pomagajo razumeti svet

V nadaljevanju preberite:

Na 38. kongresu IBBY, Mednarodne zveze za mladinsko­ književnost, so na zasedanju generalne skupščine v Putrajayi v Maleziji predsednico Slovenske sekcije IBBY Tino Bilban pred dnevi izvolili v novi izvršni odbor organizacije. Na častnih seznamih mednarodne zveze so tokrat tri slovenske knjige, slikanici Andreja Rozmana Roze (il. Zvonko Čoh) in Boštjana Gorenca – Pižame (il. Igor Šinkovec) in prevod Katje Zakrajšek.