Zlata hruška dvojezični slikanici, ki se poklanja arhitektu Plečniku

Znani so letošnji dobitniki priznanja zlata hruška, ki ga podeljujejo kakovostnim knjigam za otroke in mladino. V kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga priznanje letos prejme dvojezična slikanica za mladostnike in odrasle Krušno mesto = Bread town Petra Svetine z ilustracijami Petra Škerla in v prevodu Gregorja Timothyja Čeha.

Slikanica je pri založbi Miš izšla v znamenju 150. obletnice rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Po mnenju strokovne komisije »že hiter prelet njenih strani pokaže na njeno kompleksnost tako z oblikovne kot vsebinske strani«. Kot so še zapisali v utemeljitvi, delo predstavlja brezčasen poklon ne le arhitektu Plečniku, ampak tudi t. i. krušnemu mestu, svetovljanski Pragi, ki je marsikateremu slovenskemu umetniku in intelektualcu v preteklosti nudila kruh in prepotrebno duhovno zavetje, s tem pa pomembno tlakovala pot razvoju slovenske znanosti in umetnosti.

Priznanje tudi nagrajenki vilenice

Priznanje zlata hruška v kategoriji prevedena mladinska leposlovna knjiga je prejela slikanica za mlade in odrasle, katere avtorica je prejemnica vilenice in Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk. Slikanica Izgubljena duša z ilustracijami Joanne Concejo in v prevodu Jane Unuk je izšla pri Mladinski knjigi.

Kratko besedilo slikanice po mnenju strokovne komisije skriva »kratek mini priročnik o tem, kako in skozi katere konkretne stopnje poteka postopna človekova odtujitev samemu sebi in kakšno pot je nato treba ubrati za samoozdravitev«. Kot so še zapisali, je vsebinsko večplastna, »prav take pa so tudi njene subtilne, v detajlu bogate umetniške ilustracije«, ki »zvesto sledijo vsebini in se skladno z njo tudi barvno spreminjajo, včasih pa zgodbo tudi vsebinsko dopolnijo«.

Peter Škerl je ilustriral nagrajeno slikanico za mladostnike in odrasle Krušno mesto = Bread town Petra Svetine. FOTO: Leon Vidic/Delo

Priznanje zlata hruška v kategoriji izvirna slovenska mladinska poučna knjiga je prejel vodnik po številkah Statistika za začetnike Slavka Jeriča in z ilustracijami Ivana Mitrevskega, ki je izšel pri Cankarjevi založbi. Kot je med drugim zapisala strokovna komisija, knjiga s svojim naslovom v prvem trenutku asociira na nekaj dolgočasnega in duhamornega, a že po prvih straneh postane tako zanimiva, da jo je le stežka odložiti iz rok. »Jeričevo delo bralca skozi objektivno in nepristransko naravo številk vzgaja v tisto, kar sodobni svet danes najbolj pogreša in zato tudi najbolj potrebuje – v opazujočega, razmišljujočega in kritičnega posameznika,« so še utemeljili.

Izbirali med skoraj sto deli

Priznanje zlata hruška v kategoriji prevedena mladinska poučna knjiga je prejela knjiga Neznane pokrajine našega osončja Marte de la Serna z ilustracijami Aine Bestard in v prevodu Veronike Rot, ki je izšla pri založbi Morfemplus.

Po mnenju strokovne komisije knjiga »predstavlja svojevrsten spoj znanosti in umetnosti, ki je obenem pospremljen z izjemno preglednostjo in sistematičnostjo, zaradi česar je delo skupaj s tematiko, ki jo obravnava, dostopno kar najširšemu krogu bralcev« in je »eno tistih temeljnih del, ki bi jih v roke moral vzeti vsak, ki ga zanima vesolje, še zlasti pa naše osončje«.

Priznanja zlata hruška bodo podelili 26. novembra na letošnjem 40. Slovenskem knjižnem sejmu.

Od leta 2021 priznanje zlata hruška skupaj podeljujeta Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije kot vseslovensko knjižničarsko priznanje za kakovostno mladinsko knjigo.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je imenovala strokovno komisijo v sestavi: Alja Bratuša, Andreja Erdlen, Nina Jamar, Ana Kosirnik, Martina Kozorog Kenda, Marija Nabernik in Jerneja Stoviček. Letos je izbirala med 96 knjigami.