Enigmatičen odnos med biografijo in bibliografijo

Knjiga postreže s številnimi primerjalnimi besedili, ki tako ali drugače korespondirajo z Zupanovimi. To so denimo knjiga Mrk opoldne Arthurja Koestlerja, kjer se ponuja analogija z Zupanovim Levitanom, pa plejada piscev, ki so bili Zupanu blizu, od Georgea Orwella in Jacka Londona do Marcela Prousta in Jamesa Joycea. Ter še zlasti Henryja Millerja, s katerim ga družijo predvsem obravnava sveta kot džungle in zverinjaka, anarhistične prvine ter afirmacija svobodne seksualnosti, ki je v ostrem nasprotju z malomeščansko zadrtostjo in sterilnostjo, čeprav se pisava in tematski razpon obeh avtorjev pogosto tudi temeljno razlikujeta.