Kako nesmiselno delo ubija

David Graeber ni bil intelektualni salonski lev, bil je ena izmed vodilnih osebnosti gibanja Okupirajmo Wall Street; prav on je zasnoval misel Mi smo 99 odstotkov. Prepričan je bil, da so ljudje sposobni spremeniti družbo, verjel je v človekov potencial. Predaval je na univerzi Yale, vendar so se ga kmalu znebili, saj je bil zelo kritičen do ameriške politike in tudi akademskih krogov. Zadnja leta pred smrtjo je predaval na London School of Economics.