Lenart Zajc: Roberts

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da roman zbirka ostaja nekako na površini tipov, ki jih zariše, in da ni povsem jasno, kakšen želi biti register tega pisanja: po eni strani navrže kup nekih last­nosti, ki opredeljujejo posamezni lik, a po drugi te lastnosti delujejo kot alineje, iz katerih ne zraste neki nov svet. Recimo: v kakšnih okoliščinah sploh nastane pixie fatalka (trop, ki združuje usodno in frajersko žensko in ostaja v okvirih Robertsa popolnoma samoumeven) kot striptizeta, ki je sama svoja delodajalka? Kakšne so podrobnosti njenega delovnega razmerja z Globočnikom jr.?