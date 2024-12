Ocenjujemo: Srečni konci, Neli Filipić

V nadaljevanju preberite:

Zbirka kratkih zgodb Srečni konci (Cankarjeva založba, 2023) z velikim številom kratkih zgodb deluje obremenjujoče, a se pretirani razdrobljenosti in nespretnosti izogne z »ukinitvijo« lastnih imen likov v kratkih zgodbah in gibčno formo, ki včasih preseneti s samo dvema povedma ali pa se, nasprotno, raztegne čez nekaj strani. A če se naprej zdi, da zgodbe vsaj vzbujajo dvom o obstoječem družbenem sistemu, se izkaže ravno obratno: najsrečnejši konci so (še vedno) tisti, v katerih posameznik ostane prav tam, kjer je začel.